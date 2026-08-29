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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a 2-1 Mağlup Oldu

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a 2-1 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi. Rizespor'un gollerini Emrecan Bulut ve Ali Sowe atarken, Gaziantep FK'nın tek golü 90'ıncı dakikada Ariss'in kendi kalesine attığı golle geldi.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Engin Gözütok

GAZİANTEP FK: Kacper Tobiasz - Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke, Florin Stefan (Dk. 65 Kerim Çalhanoğlu ), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Sontjie Hansen (Dk. 65 Enver Kulasın), Maxim, Fuat Bavuk (Dk. 39 Serdar Dursun)

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Zakaria Ariss, Modibo Sagnan, Attila Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Diakite), Qazım Laçi, İbrahim Olawoyin ( Dk. 84 Varesanovic), Emrecan Bulut( Dk. 65 Mihaila), Ahmed Kutucu (Dk. 88 Tayyip Talha Sanuç), Ali Sowe (Dk. 87 Doicaru)

GOLLER: Dk. 90 Ariss (KK) ( Gaziantep Fk )- Dk.11 Emrecan Bulut, Dk.34 Sowe (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Enver Kulasın, ( Gaziantep Fk )- Atilla Moocsi, Varesanovic (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

11'inci dakikada sağ kanattan Mithat Pala'nın ortasında topla buluşan Emrecan Bulut'un gelişine şutu ağlarla buluştu: 0-1.

14'üncü dakikada sağ kanattaki Kozlowski'nin kale önüne ortasına Fuat dokunamadı. Pozisyonun devamında seken topa Hansen'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

32'nci dakikada ceza sahası içerisindeki Fuat'ın dokunuşuyla topla buluşan Gidado'nun vuruşu savunmadan döndü.

34'üncü orta alandan gelişen Çaykur Rizespor atağında Mocsi'nin uzun pasında topla buluşan Emrecan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Ali Sowe'un şutu ağlarla buluştu: 0-2.

63'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Maxim'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.

74'üncü dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mihaila rakibinden sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mihaila'nın müsait pozisyondaki şutunu Tobiasz kurtardı.

81'inci dakikada sol kanattan başlayan Gaziantep FK atağında Kozlowski ve Kerim Çalhanoğlu paslaşarak ceza sahası içerisine girdi. Kerim'in yakın mesafeden şutunu kaleci kurtardı.

90'ıncı dakikada sağ köşeden korner kazanan Gaziantep FK'da Sorescu'nun ortasında ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Kalabalık arasındaki Gidado'nun vuruşunda top Ariss'e çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

Maç Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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