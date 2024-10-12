Gaziantep FK Bellona Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.