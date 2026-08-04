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Gaziantep FK Belgrad Kampını Tamamladı

Gaziantep FK Belgrad Kampını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Belgrad'daki ikinci etap kamp çalışmalarını bitirdi. Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yapılan idman yaklaşık bir saat sürdü. Takım, üç günlük iznin ardından Gaziantep'te toplanarak Alanyaspor maçına hazırlanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.

Belgrad kampını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, üç günlük iznin ardından 8 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te yeniden toplanarak, ligin ilk haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak

Kaynak: AA
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