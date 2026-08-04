Gaziantep FK Belgrad Kampını Tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.

Belgrad kampını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, üç günlük iznin ardından 8 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te yeniden toplanarak, ligin ilk haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak

Kaynak: AA