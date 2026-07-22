Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, şut ve hücum organizasyonları çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.