Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde pas, şut ve hücum organizasyonları çalışıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, şut ve hücum organizasyonları çalışmaları yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman