Haberler

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Fenerbahçe Maçında Takıma Güveniyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde takımına güvendiğini ve taraftarları için biletlerde %50 indirim yaptıklarını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçta takımına güveniyor.

Yılmaz, AA muhabirine, yaptıkları teknik direktör değişikliğinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Burak Yılmaz yönetiminde takımın çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak kaybetmediğini ve ligde üst sıralara çıktığını hatırlatan Yılmaz, ligin uzun bir serüven olduğunu ifade etti.

"Elimizden geleni ortaya koyacağız"

Başkan Yılmaz, takımın gösterdiği performansın hem şehri hem de kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe karşısında takıma güveniyorum. Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de köklü bir camiayız, evimizde güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Böyle bir büyük takımı misafir etmek de bize gurur verir. Futbol olarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Onları çok seviyorum, onları tanıdığım için çok mutluyum. İyi bir takımız ve güzel bir maç olacağına inanıyorum."

Bilet fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirim

Taraftarla birlikte iyi bir coşku yakaladıklarını da anlatan Yılmaz, sezon başında Anadolu takımları ve 4 büyükler için bir fiyat tarifesi belirlediklerini ancak gelinen noktada taraftarlar için yüzde 50'ye varan indirim yapma kararı aldıklarını söyledi.

İndirimi misafir takım tribünü için de yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz şu an Fenerbahçe'ye indirim yapmış değiliz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya Başakşehir fark etmez, aldığımız karar değişmiyor. Federasyonun almış olduğu bir karar var. Kendi taraftarınız ile aynı bakış açısında olan misafir takım tribününe yüzde 30'dan fazla rakam ekleyemiyorsunuz. Biz kendi taraftarımız için indirim uygulayınca, mecburen rakip tribün için de yapmak zorunda kaldık. Bizim taraftarımızın olduğu güney kale arkası fiyatının üzerine yüzde 30 ekleyerek misafir takım biletlerini satışa sunduk. Biz bunu kendi takımımız için yapmak zorunda kaldık."

Taraftara çağrıda bulunan Yılmaz, onların desteğini her zaman yanlarında hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.