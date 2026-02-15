Haberler

Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından

Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından
Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz, Kocaelispor'a karşı yaşanan mağlubiyetin ardından hakemlerin adil olmadığını savunarak, son 3-4 maçta haklarının yenildiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz, son 3-4 maçta hakemler tarafından haklarının yenildiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, futbol açısından güzel bir günde, bir haksızlığın yaşandığını ifade etti.

Hiçbir yönetici, başkan ve oyuncunun maç bittikten sonra çıkıp hakem konuşmaması gerektiğini aktaran Yılmaz, hakemlerin arkasında en çok duran Anadolu kulübü başkanı olduğunu anlattı.

Maçın hakemi Fatih Tokail'in son 2 yılda sadece 2 Süper Lig maçında görev yaptığını kaydeden Yılmaz, "Birisi Kasımpaşa, diğeri Kocaelispor maçımız. Bu hakem bizi çok seviyor, hiç başka bir maça gitmiyor. Böyle hakemlere. yazık. Aslında FIFA kokartı vermeleri lazım. Azıcık futbol bilgisi olan, uzaktan yakından azıcık futbol bilen insanlar bu maçta Gaziantep FK'nin nasıl doğrandığını görecek. 2 maçımızı yönetmiş. Zor kurtulmuşuz." dedi.

Yılmaz, kimsenin hakkının yenmediği, adaletli yönetimlerin olmasını istediklerini belirterek,"Kocaelispor'u tebrik ediyorum. İki takımın da Türk futbolu adına güzel hocaları var. İyi işler yapacaklarına, ileride daha iyi olacaklarını umut ediyorum. Üzgünüz, yaşananları hak ettiğimizi düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

"Gaziantep nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye bu kadar bir kulübün üzerine gelinmez" diyen Yılmaz, "Bu konuşmayla bir şeyin değişmeyeceğini de biliyorum. 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz. Hangi takım olursa olsun yazık. Çıkarsınız şerefinizle yenersiniz, onurunuzla yenilirsiniz. Futbolda bunlar var ama bu sezonun başından beri ilk defa bir maç yönetiyor. Türk futbolu adına bunu herkesin değerlendireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı."

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
