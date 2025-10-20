Haberler

Gaziantep FK, Antalyaspor'u Yenerek Yenilmezlik Serisini Sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek 7 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi. Takım, Burak Yılmaz yönetiminde gösterdiği performansla ligin üst sıralarına doğru ivme kazandı.

Lige Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle başlayan Gaziantep ekibi, bu puan kayıplarının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Daha sonra genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile anlaşan Gaziantep FK, kan değişikliğinin ardından taraftarını sevindirmeye başladı.

3. haftadan itibaren sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Gaziantep temsilcisi, Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından da hanesine 2-0'lık galibiyet yazdıran kırmızı-siyahlılar, son olarak da dün sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Güneydoğu temsilcisi, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 maçından 5'inden galibiyete uzanan taraf oldu, 2 maçta ise beraberliği değiştiremedi.

17 puanlı Gaziantep FK, ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
