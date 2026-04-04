Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Corendon Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Trendoyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısında Alanyaspor, İbrahim Kaya'nın 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlkyarı)
19. dakikada orta sahadan kaptığı topla rakip ceza sahası içine yönelen Maxim'in pasında sağ çaprazdan Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta karambolde seken topu Tayyip Talha'dan önce Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
29. dakikada orta alandan seri paslarla rakip ceza sahası içine giren Gaziantep FK'da Lungoyi'nin sol kanattan yerden pasını son anda savunma uzaklaştırdı.
31. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tayyip Talha'nın vuruşunda kaleci Victor, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
32. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Jo Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sektikten sonra az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Camara'nın kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak son anda savunmadan döndü.
42. dakikada Lima'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan İbrahim Kaya'nın ilerletip ceza sahası içi sol tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Murat Temel
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Nihad Mujakic, Victor Gidado, Myenty Abena, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Kevin Rodrigues
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Ümit Akdağ, Fidan Aliti, Nuno Lima, Nicolas Janvier, Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj, Ruan Duarte, Ianis Hagi ( İbrahim Kaya dk. 39), Ui Jo Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Steve Mounie, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Antonia Muanza
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gol: İbrahim Kaya (dk. 42) (Alanyaspor)
Sarı kart: İbrahim Kaya (Alanyaspor) - GAZİANTEP