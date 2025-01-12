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Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Okereke'nin attığı golle galip gelen Gaziantep, önemli bir üç puan elde etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Adana Demirspor'un sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahası içinde Abdulsamet'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

65. dakikada Ali Yavuz Kol'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Mustafa Burak top güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada Kenan Kodro'nun ceza saha dışı sağ çaprazına verdiği pasa Sorescu'nun bekletmeden gelişine yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Kenan Kodro'nun vuruşunda kaleci Deniz son anda topu ayaklarıyla çeldi.

81. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Semih'in vuruşunu kaleci çeldi, dönen topa Tolga'nın vuruşunu bir kez daha kaleci Mustafa topu kornere çeldi.

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Osman Kaynak'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Kodro'nun vuruşunu Deniz kurtardı.

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Ogün Kama

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Salem Mbakata, Cyril Mandouki, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç (Ömürcan Artan dk. 68), Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski (Ertuğrul Ersoy dk. 85), Deian Sorescu, Maxim (Qentin Duabin dk. 74), Okereke (Mirza Cihan dk. 85), Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk. 74)

Yedekler: Sokratis Dioudis, Halil Bağcı, Furkan Soyalp, Ogün Özçiçek, Eren Erdoğan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Ali Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Salih Kavrazlı dk. 78), Maestro, İzzet Çelik, Osman Kaynak (Ozan Demirbağ dk. 90), Yusuf Barasi (Tayfun Aydoğan dk. 46), Abat Aymbetov (Nabil Alioui dk. 78)

Yedekler: Vedat Karakuş, Manev, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Okereke (dk. 5) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Maxim, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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