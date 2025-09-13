Haberler

Gaziantep FK, 13 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
Güncelleme:
2025-2026 yaz transfer döneminde toplam 13 yeni futbolcu transfer eden Gaziantep Futbol Kulübü, 20 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Burak Yılmaz yönetimindeki takım, yeni transferleri ile dikkat çekiyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, 2025-2026 yaz transfer döneminde 13 yeni ismi kadroya katarken, toplam 20 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep ekibi, oturmuş kadrosuna önemli takviyeler yaparak transfer döneminde dikkat çeken takımlar arasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig takımları için 2025-2026 yaz transfer dönemi resmen kapandı. Transfer döneminde takımlar kadrolarına önemli isimler katarken, ligde dikkat çeken transfer hamleleri yapan takımlardan biri de Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Sezona teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan ancak daha sonra takımın başına Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK, 2025-2026 yaz transfer döneminde 13 yeni transfer yaparken kadrosunda bulunan toplam 20 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Gaziantep FK, 13 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Gaziantep ekibi yaz transfer döneminde kadrosuna Drissa Camara, Luis Perez, Kevin Rodriguez, Muhammed Bayo (Lille-Kiralık), Myenty Abena, Zafer Görgen (Ç.Rizespor-Kiralık), Nazım Sangare, Junınho Bacuna, Enver Kulasin, Melih Kabasakal, Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş-Kiralık), Yusuf Kabadayı (Augsburg-Kiralık) ve Rob Nizet'i kattı.

Kırmızı-siyahlılar, 20 futbolcu ile yollarını ayrıldı

Yaptığı yeni transfer kadar yollarını ayırdığı oyuncularla da dikkat çeken Gaziantep ekibi, toplam 20 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Gaziantep ekibi, transfer döneminde Bruno Viana, Anel Husic, Ertuğrul Ersoy, David Okereke, Sokratis Dioudis, Luka Stankovski, Stephen Bitok, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Furkan Soyalp, Quentin Daubin, Halil Bağcı, İzzet Erdal, Eren Çakır, Muhammed Gümüşkaya, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Eren Erdoğan ve İlker Karakaş'a veda ederek yollarını ayırdı.

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 20.00'da Kocaelispor'u konuk edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
