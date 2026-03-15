Gaziantep Basketbol son 3 maçını da kaybetti

Türkiye Basketbol Ligi'nde lider konumda bulunan Gaziantep Basketbol, son 3 maçında üst üste yenilerek galibiyet serisini kaybetti. Ekip, 26. hafta itibarıyla mağlubiyet sayısını 5'e çıkardı ve liderliğini sürdürmesine rağmen Çayırova Belediyespor ile puan farkı 1'e indi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde maç fazlasıyla lider olan Gaziantep Basketbol, son 3 karşılaşmada yenildi.

Ligin 10. haftasında Fenerbahçe Koleji RAMS karşısında aldığı 90-79'luk galibiyet sonrası çıktığı 16 maçını üst üste kazanan ancak 26. hafta Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olan Gaziantep Basketbol'un galibiyet serisi de sona erdi.

Kırmızı siyahlılar, geçen hafta Fenerbahçe Koleji RAMS'a 86-82 kaybederken dün oynadığı OGM Ormanspor maçından da 86-80 mağlup ayrıldı.

Sezonda 5. mağlubiyetini alan Güneydoğu temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetimindeki iki sezonda ilk kez 3 maçı üst üste kaybetti.

Çayırova Belediyespor ile puan farkı 1'e inen Gaziantep Basketbol, 51 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
