Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, yeniden göreve getirilen başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazandı.

Sezona başantrenör Sinan Çelik yönetiminde başlayan ve ilk 7 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, teknik kadro değişikliğinin ardından çıkışa geçti.

Baş yönetimindeki ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 71-62 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, ardından Konya Büyükşehir Belediyespor'u 93-74, iLab Basketbol'u 85-76 ve Göztepe Isonem'i 65-56 yendi.

Ligin 13. haftasında Kamil Ocak Spor Salonu'nda konuk ettiği Fenerbahçe Gelişim'i 88-52 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Gaziantep ekibi, Baş yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada rakip potalara 402 sayı bırakırken, potasında 320 sayı gördü.

"Her maç bir final"

Başantrenör Şemsettin Baş, karşılaşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Gelişim'in genç, enerjik ve hızlı oynayan bir takım olduğunu belirterek karşılaşmaya ciddi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Maç boyunca oyun planına sadık kaldıklarını aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Sert savunma yaptık, rakibi hataya zorladık ve bunu hızlı hücuma çevirdik. Ribaundlarda da çok istekliydik. Üçüncü çeyrekte kısa bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama son çeyrekte yeniden toparlandık. Skoru paylaşmamız da takım olarak ne kadar iyi bir uyum yakaladığımızı gösteriyor. Üst üste beş galibiyet güzel ama ayaklarımız yere basacak. Her maç bir final, şimdi hemen önümüzdeki maça odaklanıyoruz."

Taraftarlara da teşekkür eden Baş, tribünlerin her maç daha fazla dolmasını istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA