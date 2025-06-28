Gazi Koşusu ve Spor Mücadeleleri Heyecanı

GAZİ KOŞUSU

ÖZEL-Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu öncesi yarışacak jokeyler duygularını Demirören Haber Ajansı'na aktardı.

Mehmet Kaya: Atçılığımızın bayramını yaşıyoruz

Müslüm Çelik: 99. kez atamızın huzuruna çıkacağız

Hışman Çizik: Hepimiz için kazasız, belasız bir gün olsun

Muhammed Mir Bilgin: Her sene ayrı bir heyecan oluyor

FUTBOL

-FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu

19.00 Palmeiras-Botafogo

23.00 Benfica-Chelsea

VOLEYBOL

19.00 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi Bulgaristan etabındaki ikinci hafta karşılaşmalarında üçüncü maçını ev sahibi Bulgaristan ile oynayacak.

BAKAN BAK

11.30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluk Çalıştayı'nın ardından, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bakan Bak daha sonra Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Bursaspor Kulübü'ne ziyarette bulunacak.

FORMULA1

17.00 Formula 1 Dünya Şampiyonası 2025 sezonu Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.