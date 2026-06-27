Gazi Koşusu'nda yarın 100. yarış heyecanı yaşanacak

Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu'nun 100. şampiyonunun belirleneceği koşuda 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek.

İlk İhsan Atçı kazandı

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Hulusi Çil'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha adlı at birinci oldu. Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik derecesiyle elde etti.

Ahmet Çelik'ten üst üste 7, toplamda 8 şampiyonluk

Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekoru jokey Ahmet Çelik'e ait. 39 yaşındaki jokey yarın yapılacak yarışta 'Rabovo' isimli atla piste çıkacak. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

Çelik, geçtiğimiz yıl ise 'Cutha' ile zafere ulaşarak 3 yıl aranın ardından 8. Gazi Koşusu şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

En fazla şampiyon Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nda en fazla birinci olan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene de Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) adlı safkanlar ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

Halis Karataş 6 kez şampiyon oldu

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazandı. Karataş, 100. Gazi Koşusu'nda 'Bay Nalçakan' isimli safkan ile yarışacak.

Dağıtılacak ödüller

Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50.000.000 TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin TL'ye ulaşacak.

100. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1- Aimus Liberatus - Özcan Yıldırım

2- Almighty Esprit - Salih Çelik

3- Anshba - Ayhan Kurşun

4- Ballad King - Akın Sözen

5- Bay Nalçakan - Halis Karataş

6- Brando - Ertuğrul Çizik

7- Ersele Beyi - Ercan Çankaya

8- Goldrakhan - Muhammed Mir Bilgin

9- Jazz Runner - Fırat Ramazan Bebek

10- Joyful Forever - Selim Kaya

11- Kralın Dansı - Hışman Çizik

12- Mandrake - Müslüm Çelik

13- Massimo Supremo - Erhan Aktuğ

14- Metal Heart - Mehmet Akif Solmaz

15- Mucho Bueno - Vedat Abiş

16- Rabovo - Ahmet Çelik

17- Silent Treatment - Mehmet Akyavuz

18- The Real One - Mehmet Salih Çelik

19- Upamecano - Gökhan Kocakaya

20- Whizbang - Sadettin Boyraz

21- Jaehaera - Ali Yıldız

22- Neuro Math - Mehmet Kaya

Günün diğer koşuları

Gazi Koşusu'nun yanı sıra yarın Yeditepe Koşusu, Haliç Koşusu, Nesine Anafartalar Koşusu, Nene Hatun Koşusu, Zübeyde Hanım Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu, Kocatepe Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı