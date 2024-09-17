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Garry Rodrigues: "Sivasspor'a geldiğim için mutluyum"

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Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues, takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve sezon boyunca en iyi katkıyı vermek istediğini ifade etti. Rodrigues, Sivasspor'un güçlü bir takım olduğunu belirtti.

- Garry Rodrigues : " Sivasspor'a geldiğim için mutluyum"

SİVAS - Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues, " Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues, bugün gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sıcak karşılama için tüm Sivasspor ailesine teşekkür eden Rodrigues, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Amacım takım için elimden geleni yapmak. Güzel bir sezon geçirmek ve mümkün olduğunca çok katkıda bulunmak" diye konuştu.

Ligde oynadıkları Gaziantep FK maçını izlediğini söyleyen Rodrigues, "Arkadaşlarım çok iyi iş çıkardılar. Maçı da kazanmayı hak ettiler. Türkiye'de uzun yıllardır oynadığım için burada geçmişten tanıdığım arkadaşlarım da var. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Beni burada çok sıcak karşıladılar. Hala da ilişkimiz çok iyi devam ediyor. Geliştiriyoruz ilişkilerimizi. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor

Garry Rodrigues Sivasspor Futbol Sivas Yaşam Spor

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