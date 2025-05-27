Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'na davet edildi

Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'na davet edildi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da oynayan Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyecek. Genç oyuncu, bu sezonki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez milli formayı giyecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi. Oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, İstanbulspor formasıyla çıktığı 37 müsabakada 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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