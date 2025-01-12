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Gamze ve Özlem Korkmaz Kardeşler, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

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Muaythai ve kick boksta birçok şampiyonluk kazanan Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, 6-15 Ağustos tarihlerinde Riyad'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya ile dönmeyi amaçlıyor. Antrenmanlarına devam eden kardeşler, ulusal ve uluslararası başarılarını sürdürmeye kararlı.

Muaythai ve kick boksta ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazanan Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, bu yıl İslami Dayanışma Oyunları'ndan da altın madalyayla dönmek istiyor.

Babalarının görevi dolayısıyla ailece 2015'te Bitlis'in Tatvan ilçesine taşınan Afyonkarahisarlı Gamze ve Özlem Melek, muaythai ile kick bokstaki başarılarıyla isimlerinden söz ettiriyor.

Muaythai ve Kick Boks Milli Takımlar Teknik Direktörü Ömer Uğur'un yetiştirdiği iki kardeş, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri şampiyonluklarla kariyer yolculuklarını sürdürüyor.

Son olarak geçen yıl 27 Aralık'ta Sivas'ta düzenlenen Muaythai Süper Ligi Finalleri'nde iki altın kemer kazanan kız kardeşler, yeni madalyalar için antrenörleri gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Birbirlerini motive ederek şampiyonalara hazırlanan kardeşler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 6-15 Ağustos'ta yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

"Birinci olup bayrağımızı dalgalandıracağız"

Tatvan Spor Salonu'nda antrenman yapan Özlem Melek Korkmaz, AA muhabirine, geçen yıl muaythaide Avrupa ve dünya, kick boksta dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

Kariyerine yeni başarılar katmak istediğini belirten milli sporcu, şunları kaydetti:

"Aralık ayında Muaythai Süper Ligi Finalleri'nde ablamla birlikte birinci olduk. Ablamla Tatvan'ımıza ilk defa iki şampiyonluk kemeri getirdik. Bu şampiyonluğumuzla 2025'te Riyad'daki İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaya hak kazandık. Orada da birinci olup bayrağımızı dalgalandıracağız. Bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyum. İlk defa ablamla büyükler kategorisinde milli takıma girerek yurt dışına çıkabilme şansı kazandık. İnşallah orada da birinci olacağız. Sivas'tan iki kemerle döndük. Riyad'dan da iki altın madalyayla dönmeyi hedefliyoruz."

"Ülkemizi Riyad'da temsil etmek bizim için çok gurur verici"

10 yıl önce başladıkları kick boks ve muaythaide birçok başarıya imza attığını anlatan Gamze Korkmaz ise kardeşiyle milli takımda olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Hedeflerinin İslami Dayanışma Oyunları'nda kardeşiyle altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Gamze, "Bunun için antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ülkemizi Riyad'da temsil etmek bizim için çok gurur verici. İnşallah orada da bayrağımızı dalgalandıracağız. Tatvan'a iki kız kardeş olarak altın kemer getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra daha iyi başarılarla Tatvan'a dönmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Muaythai ve Kick Boks Milli Takımlar Teknik Direktörü Uğur da "İki sporcumuz, Süper Lig'de şampiyonluk elde ederek milli takıma girme hakkı kazandı. Sürekli büyükler ve gençler kategorisinde milli takıma giren Gamze ve Özlem kızımız, büyük başarılara imza attı. Kızlarımız muaythai ve kick boksta dünya şampiyonu, dünya kupası şampiyonu, birkaç kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli takıma ilk defa beraber gitme hakkı elde ettiler. Bu da bizim ve kendileri için çok büyük bir onur ve gurur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Spor
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