Gamze Özcan: Çok şükür istediğimi aldım

Güncelleme:
Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, finalde Fransa'dan Caverzan Sophie'y 2-0 yenerek şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Gamze Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Gamze, "Heyecanlı bir maçtı. İlk raundu kaybedince toparlandım ve kendimi geldim. Şükür istediğimi aldım. Sevgili eşime hediye etmek istiyorum bu madalyayı. O da yarı finalde sakatlığından çekildi ve bronz madalya aldı. Dün evlilik yıldönümümüzdü, ona altın madalyayı hediye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Kurt:

Yani güzel hikaye ama böyle sporculara yapılan yatırımlar göz önüne alınca biraz düşündürüyor! Bir tarafta altın madalya sevinçleri, diğer tarafta insanlar geçinmekte zorlanıyor! Tabi sporcuların başarısı kıymetli ama bu denli kaynak ayırmak ekonomiye nasıl yansıyor acaba? Neyse, tebrikler yine de!

Haber Yorumlarıİbrahim Ünal:

Gamze'ye yaşasın kız! İkisi de madalya kazandı işte, eşi de bronz aldı zaten sakatlığına rağmen. İkisinin de başarılarından çok gururlu olmalılar şu an. Harika bir çift gerçekten!

Haber YorumlarıIşıl Kızılırmak:

Masallah ne güzel bir hikaye! Aile değerlerine bu kadar önem veren sporcular görünce içim açılıyor! Eşine madalyasını hediye etmesi, evlilik yıldönümüne denk gelmesi... İşte böyle değerler bize lazım! Gamze Özcan'a çok başarılar dilerim!

