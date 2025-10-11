Game Over Israel'den UEFA'ya İsrail'in Men Edilmesi Çağrısı

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için aktif kampanya yürüten "Game Over Israel," UEFA'ya İsrail'in futboldan men edilmesi çağrısında bulundu.

Game Over Israel'den yapılan açıklamada, Almanya'nın Nazi döneminde birçok Yahudi'nin katledildiği soykırım (Holokost) döneminden örnek vererek "Bir ateşkes anlaşmasının imzalanması, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yasadışı eylemlerini durdurduğu anlamına gelmez; tıpkı Nazi Almanyası'nın kabul ettiği 1938 ve 1940 ateşkes anlaşmalarının Avrupalı ??Yahudi halkına yönelik soykırımını durdurmaması gibi. Bugün, aralarında çocukların da bulunduğu 11 binden fazla Filistinli, işkence ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin kaçınılmaz olduğu İsrail hapishanelerinde rehin tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Norveç futbol federasyonlarının İsrail'i futboldan men etme çağrılarını da hatırlatan açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsrail'i derhal futboldan men etmeye davet edildi.

İtalya'nın Milano şehrinde, Ceferin'e çağrıyı da içeren soykırım karşıtı bir pankart açtıklarını aktaran Game Over Israel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Times Meydanı'ndan MILANO'ya kadar, futbolseverler artık YETER! Futbolun soykırımı aklamasına izin vermeyin. Dünya bunu görüyor ve biz de futbolda tam bir İsrail boykotu talep ediyoruz. Federasyonlar artık saklanamaz. İsrail'i askıya alın." görüşlerine yer verdi.