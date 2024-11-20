Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler

A Milli Takımımız'ın Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta ev sahibi ekibin üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Galler Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız'a 3 gol atan Nikola Krstovic için bir paylaşım yaptı.

GALLER'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri oldu. Maçların ardından Galler'in resmi X hesabından "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı. Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;