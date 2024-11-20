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Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler

Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler
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Galler Futbol Federasyonu, Türkiye'nin Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta Nikola Krstovic'in attığı goller sonrası sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Galler paylaşımında "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız'ın Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta ev sahibi ekibin üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Galler Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız'a 3 gol atan Nikola Krstovic için bir paylaşım yaptı.

GALLER'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri oldu. Maçların ardından Galler'in resmi X hesabından "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı. Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;

Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPole star:

Hiç kızacak tepki gösterecek bir durum yok, zemin ve yağışlı hava da bahane değil aynı şartlar karşı takım için de geçerli sonuçta...

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