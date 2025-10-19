Haberler

Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki
Haberler
Haberler
Fenerbahçeli taraftarlar, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ye maç içi ve maç sonunda tepki gösterdi. Szymanski'nin üzgün bir şekilde soyunma odasına gittiği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

TARAFTARDAN SZYMANSKI'YE TEPKİ

Karşılaşmanın son anlarında oyuna giren Sebastian Szymanski, geride kalan haftalarda olduğu gibi tribünler tarafından yeniden büyük tepki gördü. Mücadelenin uzatma dakikalarında net bir fırsattan yararlanamayan yıldız oyuncu, tribünler tarafından ıslıklandı. Maçın kalan anlarında da topu ayağına aldığı her an ıslıklanan Szymanski'ye büyük tepkiler gösterilmeye devam edildi. Polonyalı futbolcuya yapılan protesto maç sonunda da devam etti.

SOYUNMA ODASINA ÜZGÜN GİTTİ

26 yaşındaki oyuncunun karşılaşmanın ardından üzgün bir şekilde soyunma odası koridorlarına yürüdüğü, takım arkadaşlarının kendisine yanına gelerek, destek olup moral vermeye çalıştıkları görüldü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal A55:

Hakem şansı bu sezon hep yanımızda oldu bu iyi derler ama bence kötü teknik direktör ve oyuncular ne seviyede kötü olduklarını anlayamıyorlar sahada 11 tane Mustafa Sarp varmış gibi hissediyorsunuz maçı izleyince bomboş koşan 11 topçu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Taraftar sonuna kadar haklı, hakemde olmasa bu üç puanları mumla arar sonrada stat boşalır .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
