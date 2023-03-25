Galibiyetin mimarı Kerem'den itiraf: Kilidi açamıyoruz

Geriye düştüğümüz ve 2-1 kazandığımız Ermenistan maçında galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, "Maça çok iyi hazırlanıyoruz ama kilidi açmakta zorlanıyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık çok daha farklı olabilirdi" dedi.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık

"GOLÜM ENES'İN"

64'te Enes'in şık golünü asiste çeviren Kerem, "Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz" diyerek golü Enes'e yazdı.

"İLK GOLÜ BULSAK FARKLI OLURDU"

Bazı maçlarda kilidi açmakta zorlandıklarını ifade eden Kerem, "Böyle maçlarda kilidi açmakta zorlanabiliyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık çok daha farklı olabilirdi ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Güzel bir galibiyet aldık" yorumunu yaptı."

"HIRVATİSTAN MAÇI GÜZEL OLACAK"

Kerem, salı günü Hırvatistan'la oynayacağımız maç için şunları söyledi: Bursa'da taraftarımız ile birlikte çok güzel bir maç olacağına inanıyorum.