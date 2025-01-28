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Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı

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Galatasaray'ın uzun zamandır yollarını ayırmayı planladığı Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya çok yakın. Ziyech, yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gidecek.

Süper Lig devi Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya yakın.

YARIN İMZAYA GİDİYOR

TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

SADECE 1 ASİSTİ VAR

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi.

Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

iyi bir topçu olmadığı gibi bunun karekteride iyi değil 2 li mücadele sıfır top çalma sıfır ofansif anlamda zaten işi olmaz duran topa çivi çakar gibi vuruyor o iyi başkada bir numarası yok

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Haber YorumlarıRafet Bayar:

üstüne para versinler hemde yüklüce yeter ki kurtulalım futbolcu müsveddesinden,

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