Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
Galatasaray'ın uzun zamandır yollarını ayırmayı planladığı Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya çok yakın. Ziyech, yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gidecek.
Süper Lig devi Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya yakın.
YARIN İMZAYA GİDİYOR
TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.
SADECE 1 ASİSTİ VAR
31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi.