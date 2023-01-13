Galatasaraylılar, statta yapılan anonsla çılgına döndü! Volkan Demirel'e tepki yağdı

Galatasaray taraftarı, NEF Stadı'nda oynanan Hatayspor mücadelesinde kadrolar ve teknik direktörlerin isimleri okunurken, Volkan Demirel'in adının anons edilmesi sonrası ıslık çalarak tepki gösterdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelenin başında sarı-kırmızılı taraftarlar yapılan anonsla çılgına döndü.

VOLKAN DEMİREL'İN ADI ANONS EDİLDİ

Maç öncesi takım kadroları ve teknik direktör isimleri okunurken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in adının anons edilmesi sırasında sarı-kırmızılı tribünler tepki gösterdi.

MUSLERA İLE SARILDILAR

Volkan Demirel, maç öncesinde yıllar boyu rekabet içinde olduğu Fernando Muslera ile bir araya geldi. İkili birbirlerine sarıldı ve başarılar diledi.