Galatasaraylı Taraftarların Şampiyonluk Kutlamaları İzmir'de de Coşkuyla Gerçekleşti

102 puanla rekor kırarak Süper Lig 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaraylı taraftarların coşkusu, İzmir'de de kutlandı. Galatasaraylı olan eşini Fenerbahçe formasıyla kutlamalara götüren bir vatandaş dikkat çekerken, Alsancak'taki kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig'de son haftaya 3 puan avantajıyla giren Galatasaray, Konya deplasmanında aldığı galibiyet ile, 102 puana ulaşarak erişilmesi zor bir rekoru kırarak Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. İzmir'de de Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Alsancak Gündoğdu Meydanı'na akın etti. Arabalarla konvoy yapan sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda formalarla ve bayraklarla kutlama yaptılar. Gencinden yaşlısına, binlerce taraftar kentteki sağanak yağışa aldırmadan şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Fenerbahçe formasıyla eşini getirdi

Kentteki kutlamalarda renkli bir görüntü de dikkat çekti. Fenerbahçe formasıyla kutlamalara gelen vatandaş Semih Ortaç, Galatasaraylı eşini şampiyonluk kutlaması için konvoya getirdi. Ortaç, "Yıllardır aynı derdi çekiyorum ama eşime feda olsun. Kutlamalara her zaman çıkarım" dedi. Semih Ortaç'ın eşi Ayşegül Ortaç ise, "Bu 4 oldu. 9 senedir evliyiz 4'üncü kez beni şampiyonluk kutlamasına getirdi. Yakında o da Galatasaraylı olur diye düşünüyorum" dedi. - İZMİR