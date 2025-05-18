Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tabutunu kaldırarak kutladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

MAÇ BİTTİ, KUTLAMALAR BAŞLADI

Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TABUTUNU KALDIRDILAR

Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.