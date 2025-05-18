Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tabutunu kaldırarak kutladı

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tabutunu kaldırarak kutladı
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Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tabutunu kaldırarak kutladı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Iğdır'da sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında bazı taraftarların, Fenerbahçe ile Beşiktaş amblemlerinin yer aldığı tabutlarla gezdiği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı

MAÇ BİTTİ, KUTLAMALAR BAŞLADI

Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TABUTUNU KALDIRDILAR

Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Spor
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