Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde sürpriz isim! Kimse beklemiyordu

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı evlendi. Nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı. Bu görkemli düğüne futbol camiasından birçok isim katıldı.

KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği İrfan Can, sarı lacivertli ekibe transfer olunca Galatasaraylı arkadaşlarıyla arasının açıldığı iddiası ortaya atılmıştı. İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci bu düğünden fotoğraf paylaşarak bu iddiaları noktalamış oldu.