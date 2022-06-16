Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde sürpriz isim! Kimse beklemiyordu - Haberler

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Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde sürpriz isim! Kimse beklemiyordu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı evlendi. Düğünde başta Fatih Terim olmak üzere futbol camiasından birçok isim vardı. Düğünde dikkat çekenlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Fenerbahçe'ye transferinden dolayı Galatasaraylı yakın arkadaşlarıyla kavgalı olduğu iddia edilen İrfan Can Kahveci, eşiyle birlikte Oğulcan Çağlayan'ın düğününe katıldı.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı evlendi. Nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı. Bu görkemli düğüne futbol camiasından birçok isim katıldı.

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde sürpriz isim! Kimse beklemiyordu

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde sürpriz isim! Kimse beklemiyordu

KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği İrfan Can, sarı lacivertli ekibe transfer olunca Galatasaraylı arkadaşlarıyla arasının açıldığı iddiası ortaya atılmıştı. İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci bu düğünden fotoğraf paylaşarak bu iddiaları noktalamış oldu.

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde sürpriz isim! Kimse beklemiyordu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

İrfan Can Kahveci Oğulcan Çağlayan Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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