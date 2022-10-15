Galatasaraylı futbolcuların halini gören Okan Buruk'un kulübede yaptığı hareket olay oldu

Icardi, Mata, Mertens ve Torreira gibi tüm yıldızlarını ilk kez aynı anda sahaya süren Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yenilen 2. gol sonrası yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. Oldukça sinirlenen deneyimli çalıştırıcı ceketini çıkarıp fırlattı.