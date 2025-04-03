Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'da futbolcular, 2 Nisan'da doğan sarı-lacivertlileri başkanı Ali Koç için soyunma odasında üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazılı doğum günü pastası bıraktı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular, dev karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.
ALİ KOÇ'A PASTA BIRAKTILAR
Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan'da doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına pasta bıraktı. Futbolcular, üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla bir de fotoğraf verdi.