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Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi

Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'da futbolcular, 2 Nisan'da doğan sarı-lacivertlileri başkanı Ali Koç için soyunma odasında üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazılı doğum günü pastası bıraktı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular, dev karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

ALİ KOÇ'A PASTA BIRAKTILAR

Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan'da doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına pasta bıraktı. Futbolcular, üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla bir de fotoğraf verdi.

Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarırahip :

PUAHAHAHAHAH

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Acaba fener maçı alsaydı yine de pasta bırakırlar mıydı

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sahi gözler arada bi şöyle sahada yürür filan diye ama nedense maçta hiç görünmedi. Tepkiden mi çekindi acaba Galatasaraylilar korurdu onu hâlbuki...

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Haber YorumlarıAmokachi:

FUTBOL TERÖRİSTLERİNİN DELİĞİNİN TARUMAR OLUĞU ANLAR!

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Haber YorumlarıZon Der:

puhaaaaa

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

FIRRRILDAK MIZZZIKCI YALI BiCiiii KUZUCUK ALi AVRUPA GiTTi ZiiRAT KUPASIDA GiTTi SiMDi iPiNiZ ASLANDA FAKAT BiRSEYi UNUTMA MAYISLAR SANLI CiMBOOOOMUN üCüN BiRiDE HER YIL OLDUGU GiBi GOOOOOHPAAAA MACUUUUUN ARROMALI FOHiiiiiSEEEH FENEViNiN

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