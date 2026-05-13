Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira darbedildi

Beyoğlu'nda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın darbedilmesinin ardından şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Torreira'nın şikayetçi olduğu olayda, Y.Y.'nin zaten kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuba Yalçın:

Şiddet yok. Hukuk var. Adli süreci bekleyelim. Ülke hukuk devleti olacak.

Haber YorumlarıÖzlem Özyağcı:

Çok üzücü bir olay! Bu tür şiddet olayları toplumun güvenliğini ve ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor! İnşallah Torreira acısı çabuk geçer!

Haber YorumlarıBurak Yalçın:

ya bu adam ne biçim insan yahu hayvan muamelesi görmüş herhalde çocuklugunda

