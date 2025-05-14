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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Osimhen kaydetti.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram), Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Dragus), Mendy (Dk. 80 Serdar Saatçi), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Nwakaeme, Zubkov, Banza (Dk. 60 Vişça)

GALATASARAY: Günay Güvenç - Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 72 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Yunus Akgün, Torreira, Sara (Dk. 62 Morata), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)

GOLLER: Dk. 6 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve Dk. 63 Osimhen ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Sara, Mertens, Sallai ( Galatasaray ), Savic, Lundstram ( Trabzonspor )

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da izlediği karşılaşmada Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

2'nci dakikada Eren Elmalı'nın ceza alanına gönderdiği ve Osimhen'i geçen topla buluşan Yunus Akgün'ün plase vuruşu üstten auta gitti.

5'inci dakikada Zubkov'un kaptırdığı pozisyonda Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan ceza sahasına aktardığı topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu ağlara gitti: 0-1.

12'nci dakikada Nwakaeme sol kanattan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yerden pasıyla topla buluşan Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25'inci dakikada Malheiro'nun sağ kanattan ceza alanına ortasına iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

31'inci dakikada Banza, savunmadan kaptığı topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu kaleciden döndü.

41'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Osimhen'in penaltı noktasından yaptığı röveşata vuruşta top üstten auta gitti.

46'ncı dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza alanına gönderilen topla buluşan Osimhen, rakip savunma oyuncusunu geçtikten sonra plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

63'üncü dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ceza alanına pasıyla buluşan Osmihen'in bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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