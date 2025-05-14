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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Golleri Barış Alper Yılmaz ve Osimhen kaydetti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram), Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Draguş), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Zubkov, Mendy (Dk. 81 Serdar Saatçı), Nwakaeme, Banza (Dk. 60 Visca)

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 71 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay, Torreira, Yunus Akgün, Sara (Dk. 62 Morata), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)

Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve 63 Osimhen ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 21 Savic, Dk. 58 Lundstram ( Trabzonspor ), Dk. 27 Sara, Dk. 79 Mertens, Dk. 90 Sallai ( Galatasaray )

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

46. dakikada sarı-kırmızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası içi hafif sağ çaprazda rakibi Savic'ten topu söken Osimhen yakın direğin dibinden fileleri havalandırdı: 0-2

63. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Orta sahanın solundan topa sahip olan Morata bir süre topu sürdükten sonra pasını sağ kanattan bindiren Yunus Akgün'e aktardı. Yunus iki savunma oyuncusunun baskısına rağmen topu ceza sahası içerisindeki Osimhen'e aktarmayı başardı. Nijeryalı golcü uygun durumda kalecini sağından topu filelerle buluşturdu: 0-3

84. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası topu alan Yunus Akgün soldan hızla çıkan Jakobs'u gördü. Rakip yarı alanı boydan boya kat edip sol çaprazdan ceza sahasına giren Senegalli sol bekin vuruşunda, kaleyi paralel geçen top yandan auta çıktı.

86. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önüne alan Draguş, rahat pozisyonda olmasına rağmen topu auta gönderdi.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
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