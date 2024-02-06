Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u ağırladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Bandırmaspor mücadelesinde 8 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Samsunspor maçında oynayan; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürlkoğlu ve Icardi'nin yerine Bandırmaspor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius'a görev verdi.

Mücadelede kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Berkan Kutlu ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta sahada Ndombele ve Eyüp Aydın'a görev veren Buruk, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortada Halil Dervişoğlu ve sol kanatta ise Zaha'yı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, en ileri uçta ise yeni transfer Vinicius'a görev verdi.

Galatasaray, Bandırmaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha, Vinicius."

SARI KIRMIZILARDA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Hakim Ziyech, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Fildişi Sahili adına Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Serge Aurier, Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyemeyen isimler oldu.

YENİ TRANSFER CARLOS VINICIUS 11'DE

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11'de yer aldı.

BERKAN KUTLU STOPERDE

Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa'ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.

HÜSEYİN EROĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1'inci Lig'in 21'inci haftasında oynanan Sakaryaspor maçının 11'ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Sakaryaspor karşılaşmasında oynayan; Mücahit Albayrak, Emirhan Aydoğan, Soukou ve Marc Jozefzoon'un yerine Galatasaray mücadelesinde; Mexer, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan ve Doğan Can Davas'ı sahaya sürdü.

6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI

Galatasaray - Bandırmaspor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip, maç önü ısınmasına '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız' yazılı tişörtler ile çıktı. Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıcı etkiler gösteren depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulurken, iki takım oyuncuları da sahaya '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız' pankartı ile geldi.