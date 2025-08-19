Galatasaray Zecorner Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla süren idmanın üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.