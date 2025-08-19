Galatasaray Zecorner Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla süren idmanın üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
