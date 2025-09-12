Galatasaray, Zalgiris Kaunas'a Yenildi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya kampında mücadele eden Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 77-66 kaybetti. İlk çeyreği önde tamamlayan sarı-kırmızılılar devreyi geride geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 77-66 yenildi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, sarı-kırmızılıların 16-11 üstünlüğüyle tamamlandı. Litvanya temsilcisi devre arasına 36-28 önde girdi.
Üçüncü periyodu 54-47 üstün tamamlayan Zalgiris Kaunas, maçı 77-66 kazandı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor