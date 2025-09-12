Haberler

Galatasaray, Zalgiris Kaunas'a Yenildi

Galatasaray, Zalgiris Kaunas'a Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya kampında mücadele eden Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 77-66 kaybetti. İlk çeyreği önde tamamlayan sarı-kırmızılılar devreyi geride geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 77-66 yenildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, sarı-kırmızılıların 16-11 üstünlüğüyle tamamlandı. Litvanya temsilcisi devre arasına 36-28 önde girdi.

Üçüncü periyodu 54-47 üstün tamamlayan Zalgiris Kaunas, maçı 77-66 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.