Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol kentinde yapacağı ikinci etap kamp çalışmaları için bu ülkeye gitti. Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol kentinde yapacağı ikinci etap kamp çalışmaları için bu ülkeye gitti. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine hareket etti. Kafile, buradan karayoluyla kamp yapacağı Tirol'e geçecek. Kamp kadrosuna Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emin Bayram, Eren Aydın, Jesse Sekidika ve Sacha Boey dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kafilesinde yer alan oyuncular şöyle: "Fernando Muslera, Okan Kocuk, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Yunus Akgün, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı." AA / Emre Doğan - Spor Spor Haberler

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