Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı

Galatasaray, sözleşmesi 2026'da sona erecek Yunus Akgün ile bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yapıyordu. Sarı-kırmızılılar, bu görüşmeleri sonuca bağladı.

İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ

Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Galatasaray ve Yunus Akgün arasında yeni sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı kaydedildi.

MAAŞI VE SERBEST KALMA BEDELİ ARTACAK

Yunus'un yeni maaşının ve kontrat süresine ilişkin bir detay verilmese de Galatasaray'ın milli futbolcuya ciddi bir zam yapacağı ve 11 milyon euroluk serbest kalma bedelinin de artırılacağı bilgisine ulaşıldı.

YUNUS'UN SEZON PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2344 dakika sahada kaldı. Yunus, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.