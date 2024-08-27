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Galatasaray Young Boys'u konuk ediyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, İsviçre Ekibi Young Boys'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, İsviçre Ekibi Young Boys'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada Ziyech'in ceza sahasına yaptığı ortada Batshuayi, kafayla Icardi'ye pas attı. Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı.

35. dakikada sağ taraftan Icardi'nin ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Colley'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Dubois, Berkan Kutlu, Jelert, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Yedekler: David von Ballmoos, Marzino, Husic, Itten, Imeri, Chaiwa, Persson, Virginius, Benito, Athekame, Males

Teknik Direktör: Patrick Rahmen

Sarı kartlar: Nelsson (Galatasaray), Ganvoula (Young Boys) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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