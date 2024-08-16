O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak ilk maç öncesinde söz konusu karşılaşmanın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM KADRODA YOK

Cimbom'da Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Takımdan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha ise kadroda kendine yer buldu.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Muslera, Günay, Batuhan Ahmet Şen, Davinson, Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sara, Ziyech, Torrenra, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Batshuayi, Barış Alper Yılmaz

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk olacak. Galatasaray'ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Mücadele saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü kendi sahasında Young Boys'u konuk edecek.