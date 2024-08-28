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Galatasaray, Young Boys'a 1-0 mağlup oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 yenildi. Maçta Virginius'un attığı golle Young Boys galibiyete ulaştı. Galatasaray kalecisi Muslera ise rakibinin gol sevincinde yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu'nun yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışı sol çaprazda Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada sağ taraftan Blum'un kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi gerisinde Ganvoula'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

71. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nunu vuruşunda kaleci Keller'in kurtarışında meşin yuvarlak kornere gitti.

87. dakikada Itten'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Virginius'un savunmayı geçerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

87. dakikada Galatasaray'da kaleci Muslera, rakibinin gol sevincinde yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn (Jelert dk. 46), Torreira, Sara (Kerem Demirbay 63), Ziyech (Berkan Kutlu dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Günay Güvenç dk. 89), Batshuayi (Mertens dk. 75), Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Yunus Akgün, Dubois, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam (Persson dk. 68), Niasse, Lauper, Monteiro (Virginius dk. 68), Ugrinic (Males dk. 80), Colley (Chaiwa dk. 80), Ganvoula (Itten dk. 77)

Yedekler: von Ballmoos, Marzino, Husic, Imeri, Benito, Athekame

Teknik Direktör: Patrick Rahmen

Gol: Virginius (dk. 87) (Young Boys)

Kırmızı kart: Fernando Muslera (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nelsson, Icardi, Kaan Ayhan, Mertens (Galatasaray), Ganvoula, Males, Virginius (Young Boys) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Young Boys Muslera İsviçre Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

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