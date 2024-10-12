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Galatasaray Yönetimi Oyçokluğuyla İbra Edildi

Galatasaray Yönetimi Oyçokluğuyla İbra Edildi
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Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısında Dursun Özbek ve yönetim kurulu oy çokluğu ile ibra edildi. Toplantıda Florya ve Kemerburgaz projeleri hakkında bilgi verildi.

Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi

Serhan TÜRK / İSTANBUL,

GALATASARAY Spor Kulübü yıllık olağan genel kurul toplantısında, Dursun Özbek ve yönetim kurulu oy çokluğu ile ibra edildi.Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri genel kurul toplantısında ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğu ile ibra edildi.

Denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğu ile ibra kararı çıktı.

DURSUN ÖZBEK: YAPMAMIZ GEREKEN YÖNETİME GÜVENMEK

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hem genel kurul üyelerimizin hem de rakiplerimizin dikkatini çeken bir proje. Florya projesini Galatasaray'a kazandırmak için arkadaşlarımla çok çaba sarf ettik. 21 dönüm Galatasaray'ın tapulu malıydı. Daha sonra 40 küsür dönümü de geliştireceğimiz projeler için sizlerden onay almıştık. Sizlerin onayıyla gelişen bir proje. Kimsenin endişesi olmasın. Biz Florya'nın yerine daha mükemmel, daha geniş arazide, daha modern tesisi kazandırmak için, Florya'nın futbolu barındırması zor olduğu düşünerek yeni proje geliştirdik. Biz oradan çıktıktan sonra Florya arsa olarak orada duracak. Elimizdeki araziyi yeniden değerlendirme çerçevesinde bize gereken yetkileri verdiniz. Yapmamız gereken yönetime güvenmek. Bir konu çok önemli. Biz sizlerin emanetini taşıyoruz. Kendi malımızdan daha fazla sahip çıkmak üzere ben ve arkadaşlarım bu konuda gereken her şeyi yapıyoruz" dedi.

'KEMERBURGAZ'A MERHABA PARTİSİ YAPACAĞIZ'

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin gecikmesi ile alakalı gelen eleştirilere Özbek, "Kemerburgaz'a çok daha önce taşınmak durumdaydık. İkisi birbirini tetikliyor. Florya projesinin başlaması için Kemerburgaz'a taşınmak gerekiyor. Florya projesinin bitmesi için her şeyi yapıyoruz. Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik koşullar çerçevesinde zaman zaman beklemediğimiz olaylarla karşılaşıyorsunuz. Bunu mesele yapmadan eskisinden çok faal bir organizasyon var şu an orada. Daha önce verdiğim tarihlerde size mahcup oldum. Çok uzun bir süre değil. Florya bizim için çok önemli bir yerde. Çok kısa zaman sonra orada veda partisi yapacağız. Eş zamanlı olarak da Kemerburgaz'a merhaba partisi yapacağız" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN SİZE 1 SENE BOYUNCA VERDİĞİMİZ HİZMETİN HESABINI VERMEYE ÇALIŞTIK'

Ekibiyle beraber Galatasaray'a hizmet vermek için elinden geleni yaptıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Elbette hatalarımız var. Biz sizlere mahcup olmak istemiyoruz. Beraber çalıştığımız kişiler Galatasaray ile büyümüş kişiler. Bunun bilincinde çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Sizlerin tenkitlerinizi dinledik. Eleştirileri not aldık. Hiç merak etmeyin. Genel kurul bizim en büyük organımız. Genel kurulun verdiği kararlar hiçbir şekilde tartışılmaz. Bugün size 1 sene boyunca verdiğimiz hizmetin hesabını vermeye çalıştık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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