Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Osimhen açıklaması

Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Osimhen açıklaması
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Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Osimhen açıklaması
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in transfer süreci ile ilgili konuştu. Hatipoğlu yaptığı açıklamada, ''Kolay bir süreç değil. Ben şuna inanıyorum. Her geçen gün Osimhen'in Galatasaray'da kalma şansını arttırıyor. Galatasaray avantajlı konuma geçiyor." dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, geleceği merakla beklenen yıldız oyuncu Victor Osimhen'in kalıp kalmama durumuna da açıklık getirdi.

'GALATASARAY AVANTAJLI KONUMA GEÇİYOR'

Her geçen günün Osimhen'in Galatasaray'a transfer olmaya yaklaştığını dile getiren Hatipoğlu, "Osimhen'i bize önerdiklerinde, forvete ihtiyacımız yoktu ama önerilen isim Osimhen'di. 2 gün içinde onu getirdik. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte Osimhen sürecini yönetiyor. Kolay bir süreç değil. Ben şuna inanıyorum. Her geçen gün Osimhen'in Galatasaray'da kalma şansını arttırıyor. Galatasaray avantajlı konuma geçiyor." dedi.

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen Transfer Sürecini Açıkladı

'SÜREÇ UZAYABİLİR'

Osimhen'in transfer durumunun uzayabileceğini belirten Hatipoğlu, "Önemli teklifler var. Ancak ben Osimhen'in çok kolay vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Bunu normal karşılamak lazım. Biz Osimhen'in burada kalmasını istiyoruz. Doğru rakamlarla bu transferi yapmak için Sevgili Abdullah Kavukcu uğraşıyor." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Hatipoğlu, "Galatasaray imkanları ölçüsünde Osimhen'i de mutlu edecek ama ekonomik yapısını da bozmayacak bir şekilde transferi en iyi şartlarda bitirmeye çalışıyoruz. Onun saha içinde gösterdiği mücadeleye ancak aidiyeti olan birisi girer." yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSami İşgören:

iki veya üç tane teneke adama vereceğiniz parayı bu adama verin.adam futbolu sevmeyenlere bile maç izletir oldu.tek başına bir takım osimen.

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