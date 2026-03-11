Haberler

Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Haber Videosunu İzle
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'a 1-0 kaybeden Liverpool, Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın ayrılık isteğiyle sarsıldı. Mac Allister'ın farklı bir futbol ikliminde forma giymek ve bu doğrultuda takımdan ayrılmak istediği dile getirildi. Deneyimli yıldızın Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Liverpool'da çalkantılı saatler yaşanıyor.

MAC ALLISTER LIVERPOOL'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, farklı bir futbol ikliminde forma giymek istiyor. Yıldız oyuncunun, bu doğrultuda takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği belirtildi.

Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

REAL MADRID'E İMZA ATMAYA YAKIN

Haberde, deneyimli yıldızın Real Madrid'e transfer olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, Liverpool'un 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mac Allister'dan 60 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

Bahçeli MHP'li vekile "ocak dışısın" dedi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcsd zbn:

HAAA HAAA FRANSIZ TAKIMI GS YE GİDECEKMİŞ NE DE OLSA AVRUPA TAKIMI BİZ DAHA ÇOK TÜRK TAKIMLARIYLA İLGİLENİYORUZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Desene kalbimden geçeni söylüyorum diye vıdıvan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

Barcelona maçına bilet aldığını sanırken hayatının şokunu yaşadı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı