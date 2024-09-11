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4 yıllık imza attı! Galatasaray, yeni Kerem Aktürkoğlu'nu buldu

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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, yeni Kerem'ini yine 3. Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar, Bulvarspor'da forma giyen Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı. Bonservisine 7 milyon TL ödediği 19 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Cimbom, TFF'ye lisans bildiriminde de bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Portekiz devi Benfica'ya gönderen Galatasaray, yeni Kerem'ini yine 3. Ligde buldu.

ALİ EFE ÇÖRDEK GALATASARAY'DA

Galatasaray, 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor'da forma giyen 19 yaşında kanat oyuncusu Ali Efe Çördek'i transfer etti. Her iki kanatta da oynayabilen Ali Efe, sarı-kırmızılıların U19 takımında görev alacak.

BONSERVİSİ 7 MİLYON TL

Gelecek vadeden bir futbolcu olan Ali Efe Çördek ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Ali Efe için 3. Lig ekibi Bulvaspor'a 7 milyon TL bonservis bedeli ödedi. Cimbom, 19 yaşındaki genç yetenek için TFF'ye lisans bildirimi de yaptı.

Galatasaray, yeni Kerem'ini yine 3. Lig'de buldu

ALİ EFE ÇÖRDEK KİMDİR

Ali Efe Çördek 6 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3. Lig takımı Bulvarspor'dan Galatasaray'a transfer olan kanat oyuncusu, her iki kanatta da oynayabiliyor. Futbol kariyerine 2019-2020 sezonunda Eskişehirspor altyapısında başlayan Ali Efe, bedelsiz olarak Selimiye altyapısına transfer oldu. 2022-2023 sezonunda altyapıdan A takıma çıkma başarısı gösteren 19 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda ise Bulvaspor altyapısına geçti. Burada da gösterdiği performansın ardından A takıma yükselen Ali Efe Çördek, geride kalan 2023-2024 sezonunda oynadığı 9 maçta 501 dakika sahada kaldı ve 3 gollük katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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