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Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

Spor Haberleri

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda giyeceği alternatif formaları tanıttı ve satışa sundu. Büyük beğeni kazanan formanın 800 liralık satış fiyatını ise bazı taraftarlar oldukça yüksek buldu.

Süper Lig'de 16 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, kadrosuna kattığı futbolcularla transfer dönemine damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularının yer aldığı bir videoyla alternatif formalarını tanıttı.

TARAFTAR FORMALARI BEĞENDİ

Galatasaray, yıldız futbolcuları Icardi, Sacha Boey, Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yer aldığı bir videoyla 3. formalarını tanıttı. Sarı-kırmızılıların bu sezon giyeceği alternatif formaları taraftarın büyük beğenisini kazandı.

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

FİYATINA TEPKİ GÖSTERENLER VAR

Sarı-kırmızılıların beyaz renkteki alternatif formaları GS Store'da satışa sunuldu. 800 liradan listelenen formaların fiyatını yüksek bulan bazı taraftarlar sosyal medyada indirim çağrısı yaparak isyan etti.

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

UğuR DURAN:

Bırakın Allah aşkına yaa!! Düz beyaz forma işte. Koltuk altlarına yama yapmışlar bitti. Bunu tasarlayana bir sürü de para vermişlerdir.

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