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Galatasaray, Victor Nelsson ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray, Victor Nelsson ile Yollarını Ayırdı
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Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 2021-2022'de transfer edilen ve iki şampiyonluk yaşayan Nelsson, kiralık dönemlerinin ardından kadrodan ayrıldı.

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyon olan kadrolarda yer aldı. Şubat 2025'te İtalyan ekibi Roma'ya kiralanan Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezonu ise Hellas Verona'da tamamladı. Galatasaray'ın Avusturya kampına katılan Nelsson'un sözleşmesi bugün itibarıyla feshedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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