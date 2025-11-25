Galatasaray ve Union Saint-Gilloise Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sane'nin pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrılıp ceza yayı sol tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını tekrar Sara'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada El Hadj ile verkaçı sonrası topla buluşan Florucz, sağ taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

40. dakikada sağ taraftan El Hadj kullandığı kornerde, penaltı noktası yakınından iyi yükselen Sykes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Sallai'nin uzun kullandığı taç atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla arkaya aşırttığı topa penaltı noktası solundan Icardi vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Rams Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jabobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Can de Perre, Ousseynou Niang, Anouar Ait El Hadj, Raul Florucz, Promise David

Yedekler: Vic Chambaere, Mamadou Thierno Barry, Mathias Rasmussen, Guilherme Smith, Kevin Rodriguez, Rob Schoofs, Marc Giger, Sofiane Boufal, Louis Partis, Fedde Leysen

Teknik Direktör: David Hubert

Sarı kartlar: İlkay Gündoğan (Galatasaray), Promise David (Union Saint-Gilloise) - İSTANBUL