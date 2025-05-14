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Galatasaray ve Trabzonspor Taraftarları Gaziantep'te Yoğunluk Oluşturdu

Galatasaray ve Trabzonspor Taraftarları Gaziantep'te Yoğunluk Oluşturdu
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Ziraat Türkiye Kupası finali için Gaziantep'e gelen Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, kentin turistik mekanlarını ziyaret ederek destekledikleri takımların renkleriyle süsledi. Taraftarlar, kentteki tarihi yerleri gezip yerel lezzetleri tatma fırsatı buldular.

Ziraat Türkiye Kupası finali için Gaziantep'e gelen Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, kentin turistik mekanlarında yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep Kalesi ve çevresini ziyaret eden taraftarlar, kenttin lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve kale çevresindeki müzeleri ziyaret eden taraftarlar, forma, atkı ve ellerindeki bayraklarla kentin turistik mekanlarını destekledikleri takımların renkleriyle süsledi.

Taraftarlardan Hüseyin Dursun, AA muhabirine, Trabzon'dan geldiklerini belirterek, "İyi olanın kazanmasını diliyoruz. 10 saatlik yoldan geldik, inşallah bizim takım adına sonuç iyi olur. Önemli olan dostluk ve kardeşlik içinde müsabakanın tamamlanması. Şimdiden başarılar dileriz." dedi.

Mehmet Özdemir ise Karaman'dan geldiğini ifade ederek, "İki takım için de güzel bir maç olmasını diliyoruz. Gönlümüz Galatasaray'dan yana. İnşallah kupayı alırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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