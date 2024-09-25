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Galatasaray ve PAOK'un İlk Yarısı Berabere Bitti

Galatasaray ve PAOK'un İlk Yarısı Berabere Bitti
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda iki takım da gol atamazken, maç 0-0 eşitlikle sona erdi. İki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı maçta, kaleciler dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Giannis Konstantelias'in vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

15. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Osimhen'in kontrol etmek istediği top ceza sahası içi sol çapraza açıldı ve savunmada Omar Colley kayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Gabriel Sara'nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı topu Yunus Akgün indirdi ve ceza sahası dışı sol çaprazdan Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta kaleci Dominik Kotarski'nin son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

42. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Omar Colley'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fedor Chalov topla birlikte ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Maura Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

PAOK: Dominik Kotarski, Jonathan Otto, Tomasz Kedziora, Omar Colley, Abdul Baba, Mohamed Camara, Magomed Ozdoev, Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias, Taison Freda, Fedor Chalov

Yedekler: Dimitris Monastirlis, Konstantinos Balomenos, Ioannis Michailidis, Tiemoue Bakayoko, Stefan Schwab, Joan Sastre, Konstantinos Thymianis, Tarik Tissoudali, Shola Shoretire, Kiril Despodov

Teknik Direktör: Razvan Lucescu

Sarı kart: Razvan Lucescu (PAOK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Yunanistan Futbol Dünya Spor Paok

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