Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Gençlerbirliği maçını Oğuzhan Aksu yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yarın oynayacak. Maçta hakem Oğuzhan Aksu görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını, Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek.
RAMS Pars'ta oynanacak müsabaka yarın 20.30'da başlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş